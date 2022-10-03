В бюджет Краснодара с начала года собрали почти 17 млрд рублей собственных доходов
Экономика
03.10.2022 13:36
План на сентябрь выполнили полностью, в бюджет города поступило почти 1 млрд 700 млн рублей.
Об этом рассказал директор департамента финансов Александр Чулков. Он отметил, что наибольший удельный вес в структуре доходов имеют налог на доходы физлиц — почти 17 млрд рублей (41,7%), налоги на совокупный доход — более 4,5 млрд рублей (27,2%), налог на прибыль — около 1,5 млрд рублей (8,7%), земельный налог — около 1 млрд 300 млн рублей (7,5%).
Расходы бюджета с учетом краевых и собственных средств по состоянию на конец сентября составили 32 млрд 890 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.
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