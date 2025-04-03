Строительные классы откроют в школе № 107 в Краснодаре

Всего в регионе за последние десять лет построили 105 средних образовательных организаций. В этом году в планах построить еще 12 школ. Поддержка губернатора, участие в нацпроектах и краевых госпрограммах позволили региону выйти на беспрецедентные темпы строительства новых школ.

В школе № 107 в Краснодаре три спортзала, каждый адаптирован под определенные виды спорта. Позаботились здесь и о учениках с ограниченными возможностями здоровья. Максим Юшин с радостью посещает занятия. В здании есть лифты, пандусы, тактильное покрытие, таблички с шрифтом Брайля.

«Диагноз у него ДЦП, он маломобильный. Нас в этой школе все устраивает, доступная среда, пандус, лифт. Учителя у нас очень хорошие, класс тоже», — поделилась мать ученика школы № 107 Максима Юшина Людмила Юшина.

Для детей проводят особенные уроки. Преподаватели используют специальные методики.

«Это творческая мастерская, где мы делаем разные поделки. Также проводим логоритмику, включены коррекционные занятия, еженедельно у детей по два занятия», — рассказала учитель начальных классов, дефектолог Людмила Кудряшова.

В школе есть исследовательские комплексы, библиотечные информационные центры. В лабораториях по физике рассказывают о квантовой теории, на уроках технологии ученики пробуют себя в различных творческих профессиях.

«В здании целых три кабинета технологии. Здесь уделяют особое внимание развитию творческих способностей у детей. Ученики могут выбрать себе по душе любое занятие. Это может быть конструирование и моделирование из бумаги, пошив различных изделий и квиллинг», — сообщила корреспондент телеканала «Кубань 24» Виктория Дубовая.

В этом году в учреждении ввели единую школьную карту. С ее помощью ученики проходят в здание через турникеты, выбирают еду на терминалах в столовой. После каждого действия родители получают сообщения. Они знают, во сколько ребенок пришел на занятия, когда поел.

С 1 сентября здесь в рамках эксперимента запустят новый учебный проект.

«Мы вступаем в проект — строительные классы, инженерно-математическое направление будет. Это для нас новое, но уже сегодня мы продумали учебный план, нашли специалиста», — отметила директор школы № 107 Наталья Черухина.

На Кубани инновационные подходы стараются внедрять во всех школах. Кроме того, сейчас в регионе наблюдается рост строительства учебных заведений. Высокие темпы набрали благодаря нацпроектам и краевым госпрограммам. Это помогает успешно переводить обучение в одну смену. Сейчас на Кубани во второй смене занимаются всего 25% учеников.

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