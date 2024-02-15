Строительная компания Новороссийска начнет внедрять бережливые технологии

Предприятие «Основа» присоединилось к реализации нацпроекта «Производительность труда».

При участии специалистов Регионального центра компетенций сотрудников компании обучат бережливым технологиям. На предприятии выберут «пилотный поток», где определят основные проблемы участка и примут меры по их устранению ради повышения производительности труда.

По словам замглавы краевого минэкономики Алексея Юртаева, кубанские строительные компании на примерах коллег могут видеть результат реализации нацпроекта и внедрения технологий бережливости.

«Компании стремятся сократить время производственных процессов, ускорить и оптимизировать работу, повысить компетентность своих сотрудников. Все это влияет на повышение эффективности строительной отрасли и вносит серьезный вклад в развитие экономики региона», — приводит слова Юртаева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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