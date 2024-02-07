Бережливому производству обучились около 4 тыс. работников предприятий на Кубани

Обучение сотрудников предприятий Краснодарского края проводят эксперты Регионального центра компетенций в рамках нацпроекта «Производительность труда».

По словам министра экономики края Алексея Юртаева, обучение сотрудников предприятий инструментам бережливого производства способствует повышению эффективности всего предприятия. Обучение уже прошли 3 тыс. 984 человека. Кроме того, подготовили 348 инструкторов по бережливому производству и 91 внутреннего тренера.

«Такие сотрудники со временем внедряют новые подходы к организации работы, делают ее более комфортной и продуктивной, рационально используют внутренние резервы компании», — отметил глава минэкономики Кубани.

Эксперты Федерального и Регионального центра компетенций обучают сотрудников предприятий основным методикам производительности труда и системе организации рабочего пространства 5С. Работники предприятий учатся производственному анализу, а также находят и устраняют ситуации, которые мешают росту производительности.

На Кубани за время реализации нацпроекта «Производительность труда» для повышения компетенций сотрудников предприятий также запустили первую в стране «Точку кипения Hi-Tech» на базе «Сервис-Юг-ККМ», точки рационализаторства и корпоративные центры опережающей подготовки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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