Кубанское предприятие по торговле сельхозпродукцией присоединилось к нацпроекту

Предприятие «СПК-ЮГ», специализирующееся на оптовой торговле сельхозпродукцией, стало участником нацпроекта «Производительность труда».

О подписании соглашения с министерством экономики Краснодарского края и Региональным центром компетенций сообщили 6 февраля.

«Национальный проект «Производительность труда» позволяет максимально эффективно использовать внутренние возможности предприятий. Без дополнительных вложений оптимизировать процессы и повышать эффективность работы. Сегодня все больше кубанских компаний понимают эти преимущества и проявляют интерес к внедрению бережливых технологий», — сказал министр экономики края Алексей Юртаев.

Эксперты Регионального центра компетенций совместно с рабочей группой предприятия проанализируют работу компании. Будет выбран эталонный участок для внедрения изменений. Для сотрудников организуют обучающие семинары по основам бережливого производства.

ООО «СПК-ЮГ» с 2017 года занимается оптовой торговлей сельхозпродукцией. Ее предприятие поставляет в муниципалитеты края, а также регионы Азово-Черноморского бассейна. За прошлый год предприятие направило более 170 тыс. т сельхозпродукции, в том числе пшеницы, ячменя, кукурузу и подсолнечника. Годовая выручка превысила 2,7 млрд рублей.

Стать участником нацпроекта «Производительность труда» могут предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики. К ним относятся обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 млн рублей в год. При этом доля иностранного капитала — не более 50%. Подать заявку можно на сайте производительность.рф, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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