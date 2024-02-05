Процесс ремонта берегоукрепительных сооружений оптимизирует компания в Сочи

Эксперты Регионального центра компетенций помогают компании «АвтоРемСтрой-Юг» внедрять инструменты бережливого производства по нацпроекту «Производительность труда».

Рабочая группа после обучения приступила к улучшению рабочих процессов: разработали карту потока и зафиксировали хронометраж передвижения сотрудников и материалов. Это нужно, чтобы выявить проблемные места, которые влияют на увеличение времени при ремонте сооружений.

Решения позволят повысить эффективность работы компании, снизить затраты и более качественно выполнять проекты.

«Главное преимущество компаний — это желание двигаться вперед и способность быстро реагировать на любые изменения. В рамках нацпроекта «Производительность труда» у предприятий есть возможность получить адресную поддержку, провести бесплатную диагностику своих бизнес-процессов и выявить точки роста», — сказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Строительная компания «АвтоРемСтрой-Юг» занимается строительством и ремонтом берегоукрепительных сооружений, мостов, подпорных стен, путепроводов и эстакад, а также строительством коммуникаций и инженерных сетей.

Нацпроект «Производительность труда» — мера господдержки бизнеса, позволяющая сокращать производственные издержки без дополнительных затрат и увеличивать объемы выпускаемой продукции. На Кубани он реализуется с 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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