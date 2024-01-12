Бережливые технологии будут внедрять на зерновом терминальном комплексе «Тамань»

Внедрение бережливых технологий на предприятии проведут в рамках нацпроекта «Производительность труда».

В течение шести месяцев при участии специалистов Регионального центра компетенций коллектив ЗТКТ обучат основам эффективного производства. Также в ходе этой работы определят «пилотный поток», основные потери и подготовят план по их устранению. Цель — сократить время производственных процессов, ускорить и оптимизировать работу.

Как отметил глава минэкономики края Алексей Юртаев, зерновой терминальный комплекс «Тамань» входит в число самых перспективных и динамично развивающихся предприятий в стране на Черном море. Компания предлагает обширный список услуг по перевалке зерновых грузов.

«Участие в нацпроекте позволит компании подняться на новый уровень, получить передовые знания и навыки, а также повысить экономический эффект от внедрения бережливых технологий в производственные процессы», — подчеркнул Юртаев.

Подробнее о профильном нацпроекте можно узнать на сайте производительность.рф, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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