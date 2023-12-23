Производительность труда службы спецтранспорта в аэропорту Сочи выросла на треть

В аэропорту Сочи, одном из крупнейших авиационных хабов Юга России, значительно выросла производительность труда службы спецтранспорта. Продуктивность увеличилась на 33%.

Этот результат стал возможен благодаря успешному внедрению программ национального проекта «Производительность труда». Группа компаний «Аэродинамика» подписала с министерством экономики Краснодарского края соглашение, что позволило обучить сотрудников аэропорта использованию бережливых инструментов и оптимизировать рабочие процессы.

«Этот опыт аэропорта Сочи будет полезен и другим организациям региона», — подчеркнул министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Команда проекта провела комплексную диагностику, проанализировала пути перемещения персонала с использованием инновационных методов, что позволило выявить 37 областей для улучшения.

Специалисты аэропорта в рамках нацпроекта достигли заметного сокращения времени на ремонтные работы спецтранспорта, что является стратегически важным направлением деятельности предприятия. Управляющий директор аэропорта Сочи Алексей Комаров отметил, что внедрение принципов бережливого производства способствует не только повышению производительности труда, но и улучшению качества предоставляемых услуг.

План тиражирования полученного опыта на ближайшие 2,5 года уже составлен, и аэропорт Сочи продолжит работу над повышением эффективности процессов. Новый проект по обеспечению запасными частями для ремонта спецтехники уже открыт.

Аэропорт Сочи систематически реализует программы по совершенствованию производственных систем с 2013 года. Только за последний год было успешно внедрено 22 проекта, охватывающих различные аспекты работы аэропорта, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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