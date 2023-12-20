Новокубанский кирпичный завод присоединился к нацпроекту

Новокубанский завод керамических стеновых материалов в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда» планирует увеличить объем выпускаемой продукции и улучшить условия работы для сотрудников.

Министр экономики Кубани Алексей Юртаев отметил, что производителям стройматериалов необходимо наращивать мощности.

«Мы видим, какими темпами сегодня развивается строительная отрасль на Кубани. В связи с этим производителям тоже приходится наращивать свои мощности. Сотрудничество с экспертами Регионального центра компетенций поможет заводу без дополнительных финансовых затрат повысить эффективность работы на предприятии и качество продукции», — сказал Юртаев.

В течение полугода сотрудники будут учиться использовать бережливые технологии. На заводе создадут эталонный участок, который станет примером для всего производства, грамотно организуют рабочее пространство в цехах. После завод самостоятельно будет оптимизировать процессы, тиражировать опыт на другие участки.

Новокубанский завод керамических стеновых материалов работает с 1987 года. Основная сфера деятельности — производство керамического кирпича. За последние годы значительно возросли показатели качества продукции, увеличилась номенклатура изделий. Производительность достигла 70 млн штук условного кирпича в год.

В настоящее время на Кубани в нацпроекте участвуют 22 компании строительной отрасли. Нацпроект «Производительность труда» предусматривает системные меры поддержки предприятий. В их числе льготное финансирование, налоговые преференции, снижение административных барьеров, повышение квалификации сотрудников, а также адресная поддержка, то есть работа экспертов Федерального и Региональных центров компетенций на производственных площадках, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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