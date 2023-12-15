Производитель тепличных роз из Мостовского района увеличил выработку на 30%

Улучшить показатели компании «Юг-Агро» удалось благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда».

За полгода на предприятии совместно с экспертами Регионального центра компетенций с использованием бережливых технологий провели оптимизацию работ по ручной сортировке цветов. Специалисты определили проблемы, влияющие на производительность, и внесли необходимые изменения. Так, для ускорения и упрощения работы появились новые модульные столы со специальной цветовой маркировкой и облегченные тележки.

В итоге удалось повысить выработку на пилотном участке на 30%, снизить запасы в потоке на 57%, а также сократить время протекания процесса на 18%.

«Уже 294 компании края стали частью национального проекта «Производительность труда». Они активно внедряют новые подходы в оптимизации производственных процессов, что напрямую влияет на себестоимость продукции, а также на повышение профессионализма сотрудников», — отметил глава минэкономики Кубани Алексей Юртаев.

По словам министра, все изменения в рамках профильного нацпроекта направлены на укрепление экономического состояния предприятий, что важно для обеспечения стабильности региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в рамках нацпроекта «Производительность труда» в Краснодарском крае бережливым инструментам обучили 3 тыс. 785 человек.