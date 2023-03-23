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Строительная компания из Краснодарского края присоединилась к нацпроекту «Производительность труда»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/stroitelnaya-kompaniya-kubani-prisoedinilas-k-natsproektu-proizvoditelnost-truda
Строительная компания из Краснодарского края присоединилась к нацпроекту «Производительность труда»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На предприятии «ПромКапСтрой» оптимизируют процесс отгрузки материалов и комплектующих на площадке монтажа.

В рамках нацпроекта «Производительность труда» эксперты Регионального центра компетенций проведут обучение сотрудников, выявят потери и точки роста в выбранном процессе. Это позволит минимизировать издержки, ускорить производственные процессы и увеличить выработку.

«Сегодня мы видим стабильность отрасли, фундаментом которой является возведение промышленных объектов. В этих условиях нужно работать над повышением эффективности всего регионального строительного комплекса. Оно должно базироваться на технологиях бережливого производства, особенно это касается возведения социальных объектов», — сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

«ПромКапСтрой» является инженерно-строительной компанией для объектов нефтегазовой отрасли. Предприятие работает с 2006 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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