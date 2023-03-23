Строительная компания из Краснодарского края присоединилась к нацпроекту «Производительность труда»
На предприятии «ПромКапСтрой» оптимизируют процесс отгрузки материалов и комплектующих на площадке монтажа.
В рамках нацпроекта «Производительность труда» эксперты Регионального центра компетенций проведут обучение сотрудников, выявят потери и точки роста в выбранном процессе. Это позволит минимизировать издержки, ускорить производственные процессы и увеличить выработку.
«Сегодня мы видим стабильность отрасли, фундаментом которой является возведение промышленных объектов. В этих условиях нужно работать над повышением эффективности всего регионального строительного комплекса. Оно должно базироваться на технологиях бережливого производства, особенно это касается возведения социальных объектов», — сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.
«ПромКапСтрой» является инженерно-строительной компанией для объектов нефтегазовой отрасли. Предприятие работает с 2006 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: на Кубани производитель металлоконструкций благодаря нацпроекту увеличил выработку на 130%.
- В Яблоновском и Новой Адыгее ограничили строительство многоэтажек
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- В Туапсинском районе девочка выпала с третьего этажа школы из-за тройки в четверти
- В Гулькевичском районе пообещали ящик шампанского тому, кто поймает «золотую рыбку»
- Дефицит стройных кадров: в фитнес-клубах не хватает тренеров
- Пенсионер «развел» телефонных мошенников и сдал их полиции