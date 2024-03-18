Строительная компания из Сочи ускорила процесс работы благодаря нацпроекту

Предприятие подвело итоги участия в нацпроекте «Производительность труда». Компания оптимизировала процесс наполнения специальных конструкций для защиты дорог от разрушений и размываний.

Сотрудники организации вместе с экспертами РЦК оптимизировали участок по сборке и наполнению габионов — проволочных конструкций, набитых камнем, для защиты дорог от разрушений. Такая работа выполняется вручную, а затягивание может поспособствовать нарушению сроков выполнения контрактов.

Эксперты стандартизировали процесс сборки и установили график поставок материалов, распределили их на строительной площадке, модернизировали оборудование, а также исключили лишние перемещения сотрудников. Благодаря нацпроекту удалось уменьшить время строительства габионных укреплений на 12,6% и запасы в потоке на 50%, а также повысили выработку на 21,6%.

Поддержание трасс в исправном состоянии необходимо для удобства и безопасности водителей, подчеркнул министр экономики Кубани Алексей Юртаев. В частности это касается дорог на пути к Черноморскому побережью, по которым каждый год ездят миллионы гостей и жителей края. Кроме того, отметил Юртаев, комфорт отдыхающих зависит от оперативности проведения дорожных работ.

«Инструменты нацпроекта позволили компании из Сочи ускорить процессы берегоукрепления сложных участков – улучшить производительность и условия труда сотрудников. Также важно, что предприятие не собирается останавливаться на достигнутом и уже разработан план тиражирования успешного опыта на другие участки до 2026 года», — добавил он.

В будущем предприятие планирует тиражировать успешный опыт на такие участки, как строительство сложных технических сооружений, зданий, автомобильных дорог и инженерных сетей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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