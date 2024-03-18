Набережную реки Псезуапсе реконструировали в Сочи
Общество
18.03.2024 13:05
Территорию для благоустройства выбрали жители Сочи в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды и нацпроекта «Жилье и городская среда».
На набережной реки Псезуапсе обустроили прогулочные зоны протяженностью свыше 2 км. Также проложили велодорожку, создали зеленые зоны и зоны отдыха со скамейками. Кроме того, оборудовали большую воркаут-плошадку, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.
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