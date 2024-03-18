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Набережную реки Псезуапсе реконструировали в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/naberezhnuyu-reki-psezuapse-rekonstruirovali-v-sochi
Набережную реки Псезуапсе реконструировали в Сочи
Фото t.me/mcusochi

Территорию для благоустройства выбрали жители Сочи в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды и нацпроекта «Жилье и городская среда».

На набережной реки Псезуапсе обустроили прогулочные зоны протяженностью свыше 2 км. Также проложили велодорожку, создали зеленые зоны и зоны отдыха со скамейками. Кроме того, оборудовали большую воркаут-плошадку, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.

Читайте также: голосование за благоустройство территорий на Кубани продлится до 30 апреля.

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