Набережную реки Псезуапсе реконструировали в Сочи

Территорию для благоустройства выбрали жители Сочи в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды и нацпроекта «Жилье и городская среда».

На набережной реки Псезуапсе обустроили прогулочные зоны протяженностью свыше 2 км. Также проложили велодорожку, создали зеленые зоны и зоны отдыха со скамейками. Кроме того, оборудовали большую воркаут-плошадку, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.

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