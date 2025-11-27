Строительная компания из Краснодара повысит эффективность благодаря нацпроекту

Предприятие «СтройТранс» оптимизирует рабочие процессы в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Министр экономики края Алексей Юртаев отметил, что для динамичного развития стройкомплекса региона нужно наращивание темпов производства, повышение качества стройматериалов, сохранение доступной стоимости. Для этого действуют бережливые технологии.

«Их внедрение не требует значительных инвестиций: достаточно оптимизировать рабочие процессы и рационально использовать имеющиеся ресурсы. Такой подход обеспечивает устойчивый рост объемов выпуска продукции и создает прочную основу для будущего отрасли в крае», — добавил он.

На предприятии создали рабочую группу, которая совместно с экспертами РЦК начнет внедрять инструменты бережливого производства. Для сотрудников проведут обучение и практические тренинги. На производстве будут выявлять ключевые проблемы, находить скрытые возможности для повышения эффективности, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

