На Кубани ученые ускорили селекцию пшеницы в два раза при помощи спидбридинга

Ученые Национального центра зерна имени Павла Лукьяненко провели эксперимент в рамках регионального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

В конце августа ученые НЦЗ посеяли в высокотехнологичной климатической камере с технологией спидбридинг фитотронно-тепличного комплекса яровую мягкую пшеницу, а в конце сентября — яровую твердую.

В камере спидбридинга удалось сохранять нужные температуры с высокой точностью, а также контролировать дозировку углекислого газа, показатели влажности и освещение — 20 часов днем и 4 часа ночью. В результате эксперимента созревание колоса яровой твердой пшеницы наступило через два месяца, мягкой яровой — спустя 2,5 месяца. Высокие технологии позволили ускорить вегетационный процесс в два раза.

Как рассказали в пресс-службе НЦЗ, сегодня спидбридинг — одна из самых современных технологий в мировой селекции, позволяющая получать до шести поколений пшеницы в год, что помогает сокращать время создания нужных сортов.

«НЦЗ имени Павла Лукьяненко активно поддерживает прогрессивное растениеводство. Более 50 лет успешно функционирует и постоянно модернизируется фитотронно-тепличный комплекс. Он демонстрирует свою надежность, работая без перерывов даже в самые трудные для российской науки времена. Успешное завершение данного опыта — еще один шаг в истории Центра в направлении ускорения селекции», — подчеркнули в пресс-службе научного центра.

По словам и. о. министра сельского хозяйства Краснодарского края Федора Дереки, подобные разработки вносят значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, а также повышают конкурентоспособность сельхозпродукции на мировом рынке.

«Укрепление сельского хозяйства невозможно без опоры на передовые научные достижения. Краснодарский край, будучи лидером в области селекции и семеноводства, демонстрирует важность интеграции науки и производства», — цитирует Дереку пресс-служба министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани.

Читайте также: метод обновления сортового состава виноградников за два сезона создали на Кубани.

Подпишись, здесь всегда интересно.