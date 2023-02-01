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Строители засыпали коллектор в Сочи мусором и закатали в асфальт

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/stroiteli-zasypali-kollektor-v-sochi-musorom-i-zakatali-v-asfalt
Строители засыпали коллектор в Сочи мусором и закатали в асфальт
Фото ситуационного центра МУП Сочи «Водоканал»

На улице Чекменева в Сочи из люков вдоль дороги разливались канализационные стоки, все указывало на серьезный засор в системе.

Прибывшие на место специалисты выяснили, что люки, необходимые для содержания коллектора, оказались изолированным. Неизвестная подрядная организация, проводившая на улице Чекменева строительные работы, просто их заасфальтировала. Сотрудникам сочинского «Водоканала» пришлось с помощью тяжелой спецтехники срывать асфальт. В колодцах обнаружили мусор и старое дорожное покрытие.

Несмотря на обширный пласт работ, завершить их удалось в течение трех дней, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центе МУП Сочи «Водоканал».

В настоящее время выполняются работы по благоустройству территории. Одновременно с этим устанавливается подрядная организация, допустившая это нарушение. Ее собираются привлечь к ответственности.

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