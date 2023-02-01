Строители засыпали коллектор в Сочи мусором и закатали в асфальт
На улице Чекменева в Сочи из люков вдоль дороги разливались канализационные стоки, все указывало на серьезный засор в системе.
Прибывшие на место специалисты выяснили, что люки, необходимые для содержания коллектора, оказались изолированным. Неизвестная подрядная организация, проводившая на улице Чекменева строительные работы, просто их заасфальтировала. Сотрудникам сочинского «Водоканала» пришлось с помощью тяжелой спецтехники срывать асфальт. В колодцах обнаружили мусор и старое дорожное покрытие.
Несмотря на обширный пласт работ, завершить их удалось в течение трех дней, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центе МУП Сочи «Водоканал».
В настоящее время выполняются работы по благоустройству территории. Одновременно с этим устанавливается подрядная организация, допустившая это нарушение. Ее собираются привлечь к ответственности.
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