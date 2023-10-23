Строители приступят к надвижке пролета моста через реку Старая Кубань под Анапой

В Краснодарском крае продолжается строительство нового четырехполосного моста через реку Старая Кубань в рамках строительства и реконструкции федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь на участках с 52 до 73 км в Анапе и с 73 до 100 км в Темрюкском раойне.

Сейчас завершаются отделочные работы на обеих опорах левой части будущего моста, после чего выполнят надвижку пролета. После устройства подходов и укладки слоев асфальта по левой стороне нового моста в первом квартале 2024 года запустят движение.

После этого начнется демонтаж старого моста и возведение свайного основания опор правой стороны моста. Новый мост будет стоять на 34 металлических сваях диаметром 1 м и средней длиной в 40 м. Общая полная длина моста составит 74 м.

Работы на участке 52 — 73 км протяженностью в 18 км включают строительство 10 мостов и путепроводов, трех транспортных развязок и двух надземных пешеходных переходов. Строящаяся дорога пройдет в обход поселков Нижняя Гостагайка, Виноградный и Уташ северо-восточнее Витязевского лимана.

На отрезке с 73 по 100 км длиной в 24 км построят шесть путепроводов и один мост, три развязки и три надземных пешеходных перехода. Он обойдет хутор Белый, гору Нефтяную и станицу Старотитаровскую в Темрюкском районе.

Одновременно на обоих участках занято до 143 единиц механизмов и до 284 человек, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

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