В Мостовском районе запустили рабочее движение по новому мосту через реку Фарс

Запущено движение по новому мосту через реку Фарс в станице Ярославской Мостовского района на 72 км ФАД Р-217 «Кавказ». Оно осуществляется по одной полосе в каждую сторону, в реверсивном режиме.

Сейчас рабочие продолжают укладку тротуаров и асфальта, установку перильного ограждения и освещения. Также начали разбирать временный мост, который возвели ранее для восстановления движения на участке.

Объект планируют сдать в эксплуатацию до конца этого года, сообщает пресс-служба ФКУ Упродор «Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июле на новом мосту через реку Фарс в Мостовском районе установили все балки пролета.