Строитель упал с высоты 2 этажа на торчащую арматуру в Туапсинском районе

Инцидент произошел утром 14 декабря на одном из строительных объектов муниципалитета.

Спасателям в 11:34 поступила информация, что строитель упал с высоты второго этажа на торчащую арматуру. При падении мужчина проткнул руки и ключицу железными прутьями.

Самостоятельно освободиться он не смог. Коллеги также не смогли ему ничем помочь и обратились за помощью в службу спасения.

Прибывшие на место спасатели срезали арматуру при помощи гидравлического инструмента. Пострадавшего мужчину передали медикам скорой помощи с оставшимися в теле штырями. В этот момент строитель находился в сознании, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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