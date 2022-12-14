Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Строитель упал с высоты 2 этажа на торчащую арматуру в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/stroitel-upal-s-vysoty-2-etazha-na-torchashhuyu-armaturu-v-tuapsinskom-rajone
Видео пресс-службы «Кубань-СПАС»

Инцидент произошел утром 14 декабря на одном из строительных объектов муниципалитета.

Спасателям в 11:34 поступила информация, что строитель упал с высоты второго этажа на торчащую арматуру. При падении мужчина проткнул руки и ключицу железными прутьями.

Самостоятельно освободиться он не смог. Коллеги также не смогли ему ничем помочь и обратились за помощью в службу спасения.

Прибывшие на место спасатели срезали арматуру при помощи гидравлического инструмента. Пострадавшего мужчину передали медикам скорой помощи с оставшимися в теле штырями. В этот момент строитель находился в сознании, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

Читайте также: в Сочи мужчина упал с высоты 4 метров и застрял между забором и бетонной конструкцией. Инцидент произошел рано утром 27 ноября в переулке Горького, 16.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Движение по Северному обходу Анапы откроют до конца года
Движение по Северному обходу Анапы откроют до конца года
Погибли до приезда скорой: легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в КамАЗ на Кубани
Погибли до приезда скорой: легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в КамАЗ на Кубани
Голый неадекватный мужчина устроил погром в продуктовом магазине в Крымске. Видео
Голый неадекватный мужчина устроил погром в продуктовом магазине в Крымске. Видео
Дождь с мокрым снегом пройдет в Краснодаре ближайшей ночью
Дождь с мокрым снегом пройдет в Краснодаре ближайшей ночью
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Валерий Димоев: бизнес должен вносить свой вклад в развитие региона и отрасли
  2. Африканского льва конфисковали у «Планеты Океан» в Анапе
  3. Федеральную трассу М-4 «Дон» в 2024 году продлят до Крыма
  4. Первый снег выпал сразу в нескольких районах Краснодарского края
  5. Пожилой мужчина умер на улице по пути в больницу в Анапе
  6. В Краснодаре может появиться улица имени Владимира Жириновского
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях