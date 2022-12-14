Строитель упал с высоты 2 этажа на торчащую арматуру в Туапсинском районе
Происшествия
14.12.2022 17:50
Инцидент произошел утром 14 декабря на одном из строительных объектов муниципалитета.
Спасателям в 11:34 поступила информация, что строитель упал с высоты второго этажа на торчащую арматуру. При падении мужчина проткнул руки и ключицу железными прутьями.
Самостоятельно освободиться он не смог. Коллеги также не смогли ему ничем помочь и обратились за помощью в службу спасения.
Прибывшие на место спасатели срезали арматуру при помощи гидравлического инструмента. Пострадавшего мужчину передали медикам скорой помощи с оставшимися в теле штырями. В этот момент строитель находился в сознании, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».
Читайте также: в Сочи мужчина упал с высоты 4 метров и застрял между забором и бетонной конструкцией. Инцидент произошел рано утром 27 ноября в переулке Горького, 16.
Популярные новости
- Валерий Димоев: бизнес должен вносить свой вклад в развитие региона и отрасли
- Африканского льва конфисковали у «Планеты Океан» в Анапе
- Федеральную трассу М-4 «Дон» в 2024 году продлят до Крыма
- Первый снег выпал сразу в нескольких районах Краснодарского края
- Пожилой мужчина умер на улице по пути в больницу в Анапе
- В Краснодаре может появиться улица имени Владимира Жириновского