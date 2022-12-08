Стример во время трансляции в соцсетях угрожал взорвать жилой дом в Сочи
Инцидент произошел в декабре в одном из жилых домов города-курорта.
По данным Telegram-канала Mash, житель Сочи отмечал день рождения подруги и начал прямой эфир в одной из соцсетей. Во время трансляции он позвонил в полицию и потребовал привезти ему наркотики. Злоумышленник угрожал взорвать дом в переулке Рахманинова, если на его просьбу не отреагируют.
В полиции подтвердили информацию о подобном звонке.
«Сотрудники полиции незамедлительно приняли меры и обследовали дом. В результате проверки предметов, представляющих общественную опасность, не обнаружили. Информация о существующей угрозе не подтвердилась. По факту заведомо ложного сообщения решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Лицо, совершившее противоправные деяния, устанавливается», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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