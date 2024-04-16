Стрелявший по голубям мужчина направил пистолет в лицо женщине в Краснодаре

Инцидент произошел в апреле на улице Кавказской краевого центра.

По словам пострадавшей, она заметили возле мусорных контейнеров двоих мужчин, один из которых стрелял из оружия в голубей. Женщина сделала ему замечание, в ответ на это злоумышленник выстрелил пострадавшей под ноги, а затем прицелился ей в лицо.

«На основании выявленной в интернете информации полицией Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой будет установлена личность мужчины и его действием дана правовая оценка», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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