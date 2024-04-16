Педагог из Краснодара продавала в США и Японию оптические прицелы для винтовок

Канал контрабанды военной продукции в Японию и США пресекли сотрудники ФСБ России совместно с Краснодарской и Центральной почтовой таможен.

Оперативники установили, что 42-летняя педагог одного из учебных заведений Краснодара размещала в интернете объявления о продаже товаров военного назначения и отправляла их в Японию и США.

В декабре 2021 года оперативники перехватили первую посылку с оптическим прицелом для крупнокалиберных пулеметов «Утес» и «Корд». При этом отправительница указала в декларации, что пересылает сувенир. Через три месяца задержали посылку с ночным прицелом для снайперской винтовки.

При обысках в квартире женщины обнаружили оптические и коллиматорные прицелы для снайперских винтовок, части стрелкового оружия, готовые к пересылке за границу, а также компьютеры с информацией о планировании поставок.

Возбудили два уголовных дела о контрабанда огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов или другой военной техники.

В суде обвиняемая полностью признала вину и раскаялась. Прикубанский районный суд Краснодара назначил подсудимой 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ФТС России.

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