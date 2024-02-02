Стрелявшему из травмата возле ночного клуба в Анапе парню грозит 7 лет колонии

Конфликт со стрельбой произошел возле ночного клуба в поселке Витязево. За хулиганство 23-летнему жителю Краснодара грозит до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, подозреваемый, находясь около ночного клуба, вел себя агрессивно. Он нецензурно выражался, грубо нарушал общественный порядок. В результате конфликта между группами мужчин он выстрелил из травматического пистолета в одного из них. Мужчина получил ранение в ногу. Вред его здоровью оценили как легкий.

На стрелка завели уголовное дело. Во время следствия он находился под домашним арестом.

В настоящее время дело передали в суд, подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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