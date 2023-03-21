Стрелявшего в полицейского жителя Анапы посадили на 3,5 года

Преступление произошло 23 ноября 2021 года. В марте этого года Анапской районный суд вынес приговор.

По данным следствия, пьяный мужчина с травматическим пистолетом пришел к брату во двор, чтобы выяснить отношения после ссоры. Он взял нож и порезал шины стоящих во дворе автомобилей. На место приехали полицейский, злоумышленник попытался сбежать от правоохранителей через огороды. Полицейский был в бронежилете, поэтому не пострадал. Сотрудник полиции схватил мужчину за руку, чтобы обезвредить его и выбить пистолет, но злоумышленник ударил его ножом в шею.

Возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества и о применении насилия в отношении сотрудника полиции. Анапский районный суд назначил подсудимому 3 года и 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор был обжалован, однако судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда не нашла оснований для его изменения, после чего он вступил в силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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