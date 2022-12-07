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Стрелял в сына: стали известны новые подробности стрельбы в Крымске, в которой погибли 4 человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/strelyal-v-syna-stali-izvestny-novye-podrobnosti-strelby-v-krymske-v-kotoroj-pogibli-4-cheloveka
Стрелял в сына: стали известны новые подробности стрельбы в Крымске, в которой погибли 4 человека
Стрелял в сына: стали известны новые подробности стрельбы в Крымске, в которой погибли 4 человека

Мужчина застрелил трех человек 24 ноября около 17:00 возле ТЦ «Славянский» и покончил с собой. Еще один человек был госпитализирован с огнестрельным ранением, но позже скончался в больнице.

Следователи продолжают расследование этого уголовного дела. По их версии, 66-летний злоумышленник несколько лет назад развелся со своей супругой и через суд делил с ней имущество. Из-за этого у него были конфликты с ней и ее родственниками, и знакомыми. После очередного судебного заседания 24 ноября мужчина взял свое охотничье ружье и напал на бывшую супругу возле торгового центра «Славянский», и попытался выстрелить в нее, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Однако он выстрелил в двоих мужчин 61 и 69 лет, находившихся поблизости. Один из них умер на месте, а второй — 6 декабря в больнице. После этого мужчина начал стрелять в свою бывшую жену. К счастью, ей удалось скрыться, и она не пострадала.

После этого злоумышленник с ружьем направился к дому, где живет его бывшая супруга и сын. Он зашел в офис на первом этаже здания. В нем работали знакомые и родственники мужа его дочери. Там преступник выстрелил в двоих мужчина 39 и 59 лет. Они погибли на месте.

Затем мужчина вышел на улицу, заметил своего 35-летнего сына на балконе второго этажа и начал стрелять в него. Он смог укрыться в квартире и не пострадал. После этого злоумышленник вскрыл автомобиль родственников мужа своей дочери, сел в него и свел счеты с жизнью.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего убийства людей. Проводят медицинские, химические, генетические, баллистические и другие судебные экспертизы. Ход расследования этого уголовного дела контролируют председатель СК РФ Александр Бастрыкин и глава краевого СУ СК РФ Андрей Маслов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в Крымске.

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