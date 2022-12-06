Стрелял из пневматики, добил молотком: жителю Новороссийска вынесли приговор за убийство собаки
Происшествия
06.12.2022 13:28
За жестокое обращение с животным, повлекшее его смерть, мужчина получил восемь месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
По данным следствия, 1 июля текущего года в микрорайоне Звездный села Глебовского мужчина выстрелил из пневматической винтовки в собаку. После этого он несколько раз ударил животное молотком по голове.
На подозреваемого завели уголовное дело. На суде мужчина свою вину не признал. По его словам, он стрелял в собаку, считая, что она представляет опасность. Молотком же ударил, чтобы прекратить ее мучения.
Суд признал обвиняемого виновным. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
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