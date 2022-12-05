Хатико вернулся домой: в Адыгее акита-ину неделю ждала хозяев на заправке

Информацию о том, что на заправке «Роснефть» в хуторе Псекупс почти неделю живет пес породы акита-ину, разместили в Telegram-канале кота Мостика 3 декабря.

Собаку на обочине у заправки заметила одна из подписчиц канала, которая ехала из Краснодара в Сочи. Неизвестно, как породистый пес в ошейнике оказался на трассе. Собака реагировала на все белые машины — подбегала и заглядывала в салон. Очевидцы предположили, что у ее хозяев был белый автомобиль. Животное подкармливали водители и сотрудники заправки, но домой взять никто не мог.

На помощь «Хатико с заправки» пришла Светлана Корбаль. Она приехала туда, и пес просто запрыгнул в машину. По словам сотрудников заправки, другие автомобили собака «проверяла», но никогда не садилась. Девушка забрала пса, хотя, по ее признанию, она кошатница. Сначала она попыталась пристроить собаку в приют в Горячем Ключе, но условия там ей не понравились — было слишком много собак. Так «Хатико с заправки» оказался у нее дома.

Пес оказался умным, контактным, но довольно агрессивным по отношению к мужчинам — на них он рычал, лаял и даже укусил мужа Светланы. Поэтому она продолжила искать хозяев собаки. Оставить пса себе Светлана не могла.

«Я без опыта ухода за собакой, люблю его и забочусь, а он наглеет, чувствуя мою слабость. Это первое, а второе — муж для него, как красная тряпка для быка», — рассказала она в соцсетях.

Было много желающих забрать собаку, но ни к кому из них пес не подошел. В один из очередных дней поиска за ним приехала хозяйка, которая увидела пост в социальных сетях. К ней Хатико пошел сразу, не раздумывая. Однако женщина никак не объяснила, как ее питомец оказался на улице, и с корреспондентами «Кубань 24» общаться отказалась.

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