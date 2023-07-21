Игоря Стрелкова арестовали до 18 сентября по делу об экстремизме

Решение об этом 21 июля принял Мещанский суд Москвы по ходатайству следователей.

«Избрать в отношении Гиркина (Стрелкова) меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 сентября 2023 года», — сказала судья.

Игоря Стрелкова подозревают в призывах к осуществлению экстремистской деятельности по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Ему уже предъявили обвинение, сообщает «Интерфакс».

Игорь Стрелков в 2014 году отправился в Донбасс с группой добровольцев и возглавил местное ополчение. С мая по август 2014 году он был министром обороны ДНР. Он является военным пенсионером в звании полковника ФСБ. Стрелков принимал участие в военных конфликтах в Приднестровье, Боснии и Чечне. Он уволился из ФСБ в 2013 году.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Игоря Стрелкова задержали 21 июля в его квартире в Москве по делу об экстремизме.