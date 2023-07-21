Игоря Стрелкова задержали по подозрению в экстремизме

Об этом 21 июля сообщила его жена. Она отметила, что Игоря Стрелкова задержали в их квартире около 11:30 сотрудники правоохранительных органов.

«В момент задержания меня дома не было. Со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении», — написала она в Telegram-канале мужа.

По ее словам, Игорю Стрелкову выдвинули обвинения в экстремизме по ст. 282 УК РФ.

О местонахождении бывшего военного пока ничего неизвестно. На связь он не выходил.

Игорь Стрелков в 2014 году отправился в Донбасс с группой добровольцев и возглавил местное ополчение. С мая по август 2014 году он был министром обороны ДНР. Он является военным пенсионером в звании полковника ФСБ. Стрелков принимал участие в военных конфликтах в Приднестровье, Боснии и Чечне. Он уволился из ФСБ в 2013 году.

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