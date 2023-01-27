Стрелков ответил Пригожину и Рогозину на призывы приехать в Донбасс

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после критики в свой адрес призвал Игоря Стрелкова (Гиркина) приехать на Донбасс и присоединиться к его подразделениям.

«Я как старший начальник ЧВК «Вагнер» приглашаю господина Гиркина на фронт, чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его боевой опыт. Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений», — процитировала Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Глава «Вагнера» отметил, что высокую должность в ЧВК Стрелкову предложить пока не могут. Кроме того, он предположил, что Стрелков не сможет показать себя эффективно, а вся его «демагогия» в интервью СМИ не более, чем пиар. По его словам, он пригласил Стрелкова в «Вагнер», чтобы «охладить его пыл».

«Сумеет воевать — хорошо. Убежит — будем считать дезертиром. Погибнет — похороним, как положено», — сказал Пригожин.

Отвечая на это, Стрелков заявил, что подобные предложения не делают публично через СМИ, и говорить о вступлении в «Вагнер» он намерен в другом формате.

«Пока я никаких конкретных предложений не получил — могу только сказать, что готов буду их рассмотреть в вышеуказанном варианте нормальных деловых переговоров с военными сотрудниками ЧВК. Ни более, ни менее», — написал Стрелков в Telegram.

Он отметил, что был в ЛНР в конце ноября. Возвращаться туда только для того, чтобы выслушать предложения, которые могут оказаться неприемлемыми, он не готов. По его словам, пока с ним никто из «Вагнера» не связывался. Однако он открыт для переговоров.

К публичной дискуссии Пригожина и Стрелкова неожиданно присоединился бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который недавно получил серьезное ранение в Донецке при обстреле ВСУ.

«Гиркин, хорош языком чесать, давай вперед, на передовую. Ты и в Боснии, помню, все время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе, вроде бы, шанс», — написал Рогозин в Telegram.

Он также добавил, что сейчас находится в Донецке, и предложил Стрелкову встретиться, если у него есть какие-то вопросы.

Стрелков оказался удивлен словами экс-главы Роскосмоса и заявил, что никогда не видел его в Боснии (во время вооруженного конфликта в Югославии в 90-е годы).

«Рогозин, а нафиг ты мне сдался в Донецке? Чтоб тебя там искать? Если я и пойду воевать в составе «оркестра» — то уж твое мнение об этом меня интересует «меньше, чем совсем», — ответил Стрелков в соцсетях.

Игорь Стрелков в 2014 году отправился на Донбасс с группой добровольцев и возглавил местное ополчение. С мая по август 2014 году он был министром обороны ДНР. Он является военным пенсионером в звании полковника ФСБ. Стрелков принимал участие в военных конфликтах в Приднестровье, Боснии и Чечне. Он уволился из ФСБ в 2013 году.

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