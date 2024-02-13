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Стрельбы в бухте: жителей Новороссийска предупредили об учениях 14 февраля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/strelby-v-buhte-zhitelej-novorossijska-predupredili-ob-ucheniyah-14-fevralya
Стрельбы в бухте: жителей Новороссийска предупредили об учениях 14 февраля
Стрельбы в бухте: жителей Новороссийска предупредили об учениях 14 февраля

Силы Новороссийской военно-морской базы будут проводить учения в акватории морского порта.

В связи с этим в городе-герое с 15:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 будут слышны звуки боевых стрельб со стороны Цемесской бухты.

Жителей и гостей города-героя призвали соблюдать спокойствие, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Читайте также: учения со стрельбой будут проводить в Ейском районе до конца весны.

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