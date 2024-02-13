Стрельбы в бухте: жителей Новороссийска предупредили об учениях 14 февраля

Силы Новороссийской военно-морской базы будут проводить учения в акватории морского порта.

В связи с этим в городе-герое с 15:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 будут слышны звуки боевых стрельб со стороны Цемесской бухты.

Жителей и гостей города-героя призвали соблюдать спокойствие, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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