Стрельбы в акватории: морские военные учения пройдут 28 июня в Туапсе
Общество
28.06.2023 09:21
Звуки стрельбы жители Туапсе могут услышать в акватории морского порта 28 июня с 11:00 до 15:00.
Проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб в акватории будет проводиться силами Новороссийской военно-морской базы.
«Просим сохранять спокойствие, гражданам города следует оставаться на своих рабочих местах!» — сообщает пресс-служба администрации Туапсе.
Читайте также: жителей Геленджика встревожили боевые самолеты ВКС России, пролетевшие над городом.