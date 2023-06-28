Стрельбы в акватории: морские военные учения пройдут 28 июня в Туапсе

Звуки стрельбы жители Туапсе могут услышать в акватории морского порта 28 июня с 11:00 до 15:00.

Проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб в акватории будет проводиться силами Новороссийской военно-морской базы.

«Просим сохранять спокойствие, гражданам города следует оставаться на своих рабочих местах!» — сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

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