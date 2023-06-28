Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Стрельбы в акватории: морские военные учения пройдут 28 июня в Туапсе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/strelby-v-akvatorii-ucheniya-projdut-28-iyunya-v-tuapse
Стрельбы в акватории: морские военные учения пройдут 28 июня в Туапсе
Фото пресс-службы администрации Туапсе

Звуки стрельбы жители Туапсе могут услышать в акватории морского порта 28 июня с 11:00 до 15:00.

Проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб в акватории будет проводиться силами Новороссийской военно-морской базы.

«Просим сохранять спокойствие, гражданам города следует оставаться на своих рабочих местах!» — сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

Читайте также: жителей Геленджика встревожили боевые самолеты ВКС России, пролетевшие над городом.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 28 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 28 июня
Чем полезны семечки подсолнечника и кому их нельзя
Чем полезны семечки подсолнечника и кому их нельзя
Три рецепта домашнего освежающего кваса
Три рецепта домашнего освежающего кваса
Спелый и сладкий: как правильно выбрать арбуз
Спелый и сладкий: как правильно выбрать арбуз
10 самых странных косметических процедур
10 самых странных косметических процедур
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях