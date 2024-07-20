Стрельбы из артиллерийской установки проведут 22 июля в Новороссийске

Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы 22 июля проведут учения в акватории морского порта.

Военные будут отрабатывать действия по отражению атак безэкипажных катеров и дронов. Для этого проведут стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

В связи с этим со стороны моря можно будет услышать звуки стрельбы или взрывов с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Туристов и горожан просят сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

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