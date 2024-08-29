Стратегию по сохранению особо охраняемых земель до 2035 года обсудили на Кубани

Краевое министерство природных ресурсов при участии общественности и научного сообщества разработает документ с планом развития системы особо охраняемых природных территорий до 2035 года.

По словам вице-губернатора Кубани Романа Лузинова, в документе обозначат векторы развития системы ООПТ, в том числе предусмотрят единые критерии для территорий, которым могут дать особый охранный статус.

«В основу документа также войдут меры по рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, развитию различных направлений туризма», — отметил замглавы края.

Ключевыми направлениями стратегии станут работа по сохранению общего ландшафтного и биологического разнообразия края, поиск уникальных природных участков, формирование единой взаимосвязанной сети ООПТ и повышение эффективности управления ими.

Всего на Кубани насчитывается 461 особо охраняемая природная территория. До конца года такой статус получат еще 5 территорий, их общая площадь — более 6 тыс. га, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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