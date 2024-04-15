Стратегическая бизнес-миссия регионов России прошла в ОАЭ ко Дню космонавтики

Организатор бизнес-миссии — Фонд развития Краснодарского края при поддержке Генерального консульства России в Дубае, представительства «Роскосмоса», Ассамблеи народов Евразии и Союза художников России.

Мероприятие, проходившее с 9 по 12 апреля, приурочили ко Дню космонавтики России и посвятили международному технологическому, инновационному, гуманитарному и стартап-сотрудничеству.

Деловая программа включала митап-встречи, дискуссионные площадки и круглые столы в Посольстве России в ОАЭ, Генконсульстве России в Дубае, российском павильоне на Экспо Сити Дубай, Торговом представительстве России в ОАЭ, представительстве «Роскосмоса» и Российском Совете предпринимателей в ОАЭ.

На площадке представительства «Роскосмоса» в День космонавтики в арабских странах Персидского залива в Абу-Даби презентовали картинную галерею Союза художников России — картины написали специально к этому событию известные художники Краснодарского края и Москвы. Галерею из 17 произведений передадут для изучения в Русские школы в Абу-Даби, Дубае и Шардже.

В рамках деловой программы Дубае прошел круглый стол в офисе Российского Совета предпринимателей в ОАЭ с участием ведущего русскоязычного медиа-холдинга «Русские Эмираты» и митап-встреча на яхте при поддержке эмиратской компании «Кронунг». Там презентовали инвестиционные, технологические и гуманитарные проекты делегации российских регионов.

«В составе стратегической бизнес-миссии участвовали представители из 5 российских регионов и 3 стран, включая представителя Русского дома в Тунисе и партнеров из ОАЭ. В таком формате мероприятие проводится впервые. Подобные мероприятия помогают российским компаниям и организациям выйти на рынок Ближнего Востока, изучить текущие санкционные барьеры, найти новых партнеров, укрепить сотрудничество в гуманитарной сфере, народной и бизнес-дипломатии. В декабре на площадке Российского павильона при поддержке Генконсульства России в Дубае планируется проведение Фестиваля культуры, искусства и спорта «Русская душа», который будет приурочен к Дню установления дипломатических отношений между РФ и ОАЭ», — рассказал руководитель делегации, генеральный директор Фонда развития Краснодарского края, депутат Красноармейского района Илья Шакалов.

Делегацию от Краснодарского края сопровождала съемочная группа медиахолдинга «Кубань 24». Репортаж о бизнес-миссии готовит журналист Денис Сопов. Сюжет об этом можно будет увидеть 16 апреля в выпусках новостей «Факты» и в программе «Хорошее утро» на телеканале «Кубань 24».

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