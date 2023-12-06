Фонд развития Краснодарского края и АРД договорились о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии подписали председатель Ассоциации российских дипломатов, посол по особым поручениям МИД России, член Высшего консультационного совета Ассамблеи народов Евразии Игорь Халевинский и генеральный директор Фонда развития Краснодарского края, депутат Красноармейского района, народный дипломат Илья Шакалов.

Стороны договорились развивать международные связи Кубани, продвигать и позиционировать регион в международном сообществе, а также укреплять торгово-экономические, гуманитарные и побратимские связи.

«Региональный Фонд развития совместно с АРД и Ассамблей народов Евразии планирует провести ряд зарубежных бизнес-миссий и реализовать серию гуманитарных проектов, способствовать установлению побратимских связей между городами, университетами, НКО и СМИ», — сказал Илья Шакалов.

Гендиректор Фонда развития края также добавил, что совместная работа поможет сотрудничеству и укреплению связей как на государственном уровне, так и в сфере народной дипломатии.

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