Делегация Кубани приняла участие в стратегической бизнес-миссии российских регионов в Египте

В Каире и Александрии с 23 по 30 августа прошла стратегическая бизнес-миссия российских регионов, посвященная 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Египтом.

В бизнес-миссии приняли участие представители федерального и регионального экспортно-импортного бизнеса, научно-образовательной сферы, депутатского корпуса, институтов развития, общественных организаций и учреждений культуры. Всего более 50 человек из 7 регионов РФ.

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Организатором миссии выступил Фонд развития Краснодарского края при поддержке посольства и торгового представительства России в Египте, генконсульства России в Александрии, Россотрудничества в Египте, Агентства стратегических инициатив, Ассамблеи народов Евразии, Фонда «Русский мир», КубГУ, Торгово-промышленных палат Александрии и Краснодарского края.

Илья Шакалов, руководитель делегации, генеральный директор Фонда развития Краснодарского края, депутат Красноармейского района, представитель ТПП Кубани, народный дипломат:

— Деловая программа включала в себя презентацию инвестиционного, торгово-экономического и научно-образовательного потенциала, посещение знаковых египетских предприятий и Ассоциаций, ведущих учебных заведений страны, Торговой палаты Александрии, рабочие встречи с руководителями органов государственной власти России и Египта, а также проведение Международного образовательного форума «Россия и Египет: тысячелетний диалог цивилизаций» на площадке Русского дома в Александрии и гала-концерт русской классической музыки в Александрийском оперном театре. На рабочей встрече в администрации региона Александрия генерал-губернатор Мохамед Тахер Эльшериф в присутствии генерального консула России в Александрии Карена Василяна подтвердил готовность подписать побратимские отношения с администрацией города Краснодара и пригласил посетить Александрию с официальным визитом губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и мэра города Краснодара Евгения Наумова в ближайшее время, после получения российской дипмиссией в Египте официальных документов.

В ходе миссии Фонд развития Краснодарского края заключил ряд меморандумов и соглашений о сотрудничестве с ведущей Ассоциацией экспортеров Египта Expolink по теме торгово-экономического сотрудничества, с группой компаний SADAT — одним из крупнейших холдингов Египта, принадлежащей семье экс-президента страны — стороны обсудили возможность открытия Торгового дома российских регионов с перспективой экспорта российских товаров в страны Африки и Ближнего Востока, а также с Русским домом в Александрии по вопросам продвижения гуманитарных проектов и инициатив.

Российские предприятия презентовали свои бизнес-возможности на площадке Торговой палаты Александрии, провели переговоры с представителями более 50 египетских организаций. В частности, Египет заинтересован в российской сельхозпродукции, биоресурсах, оборудовании, комбикормах, наработках в сфере утилизации отходов, селекции.

Составлены предварительные договоры о намерениях поставок на сумму более 1 млн долларов.

Кроме того, делегаты бизнес-миссии посетили ряд египетских вузов и обсудили вопросы сотрудничества, обмена студентами и преподавателями, а также взаимное признание дипломов двух стран.

На площадке Россотрудничества в Египте прошел Международной образовательный форум. Российские вузы представили свои возможности, также были проведены двусторонние встречи по теме научно-образовательного, технологического и инновационного взаимовыгодного сотрудничества, развития молодежной политики и общественной дипломатии. Представители КубГУ провели выставку художественных произведений российских художников и мастер-класс «Традиционный российский сувенир».

В свою очередь Ассоциация русских дизайнеров на форуме «Россия-Египет: тысячелетний диалог цивилизаций» показала концертную программу с элементами модных показов.

Специально для этого мероприятия бренд ZA.RF (За Российскую Федерацию) разработал капсулу одежды в народной тематике. Бренд SOVANA — стилизованные образы с отсылкой в 1820-е, когда дамы носили кружево и шляпы. А бренд ДИ-НА-МИ-КА подготовил онлайн-презентацию модных образов в современном прочтении городского стиля.

В концерте участвовали и были задействованы известные кубанцы: российская певица, лауреат международных конкурсов, поэтесса, генеральный директор международного продюсерского центра «Анонс -Премьер», официальный исполнитель гимна ФК «Краснодар» Татьяна Антун, 9-летняя Мирра Циплугина, которая станцевала на пуантах, и 10-летняя Alisiya, исполнившая детские композиции.

Вице-президент Федерации таврелей России Владимир Парфенов провел мастер-класс по игре в русские шахматы и подарил Русскому дому в Александрии игровые наборы.

После деловой программы прошел торжественный гала-концерт российской классической музыки «Россия и Египет: музыка великих культур». Руководитель Мастерской скрипичного искусства, профессор Московской государственной консерватории Федор Белугин и его юные ученики вместе с солистами Сочинской и Саратовской государственной филармоний исполнили произведения известных русских композиторов.

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