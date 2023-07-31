Делегация Фонда развития Краснодарского края приняла участие в саммите «Россия — Африка»

Международный экономический саммит «Россия — Африка» прошел в Санкт-Петербурге.

Участники кубанской делегации провели переговоры об укреплении сотрудничества и взаимодействия с представителями органов государственной власти России и Африки.

Гендиректор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов провел переговоры с полномочным Министром торговли Египта в России Яссером Мустафой и президентом Тунисско-Российской торгово-промышленной палаты Христиной Романенко. В рамках секции «Бизнес-сотрудничество» состоялись переговоры с Советом директоров Торгово-промышленной палаты египетского региона Александрия и исполнительным директором Ассоциации экспортеров Египта Ахмедом Таха. Зарубежные коллеги проинформируют предприятия Египта о возможности сотрудничества с российской делегацией, презентуют свои возможности и обсудят вопросы торгово-экономического и логистического сотрудничества.

При поддержке Россотрудничества 28-29 августа на площадке «Русского дома» в Александрии состоится Международный образовательный форум «Россия и Египет: тысячелетний диалог цивилизаций».

В завершении форума в Высшей школе экономики состоялся международный «Форум Африканцев — выпускников вузов России и СССР», на котором Илья Шакалов рассказал об опыте проведения зарубежных бизнес-миссий, гуманитарных проектов, установления партнерских и побратимских отношений.

Недружественные государства вводят различные санкции и ограничения в отношении России, но несмотря на это, государство становится сильнее и сплоченнее, строятся новые социальные и инфраструктурные объекты, устанавливаются новые торгово-логистические пути, развивается партнерство и побратимство. Африка — яркий пример взаимовыгодного сотрудничества. Наука, образование, культура, молодежная политика и народная дипломатия — основа для укрепления и развития международного сотрудничества.