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Новак: Россия не будет поставлять нефть странам, которые попробуют ввести ограничения на ее цену

Политика
04.09.2022 17:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/strany-g7-dogovorilis-ustanovit-potolok-tsen-na-neft-iz-rf
Новак: Россия не будет поставлять нефть странам, которые попробуют ввести ограничения на ее цену
Фото с сайта www.cpc.ru

Страны G7 договорились установить потолок цен на нефть из РФ. Вопрос согласовали главы минфинов стран «семерки».

Для определения потолка цен будет создана специальная коалиция. Предельная стоимость российской нефти будет определяться рядом технических параметров.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия прекратит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на нефть.

«Для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях», — сказал он журналистам.

Новак добавил, что введение потолка цен на российскую нефть крайне негативно отразится на мировом рынке. Это также приведет к дестабилизации нефтяной отрасли.

«На мой взгляд, это полный абсурд. За это в первую очередь заплатят те же потребители, европейские, американские, которые уже платят сегодня по высоким ценам», — сказал вице-премьер РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в случае такого решения со стороны стран G7 Россия перенаправит нефть и нефтепродукты на другие рынки. Государствам, которые поддержат инициативу, придется забыть о российском топливе.

Также Песков добавил, что введение ценового потолка на нефть приведет к неизбежной дестабилизации рынка и росту цен на энергоресурсы. Евросоюз будет вынужден закупать топливо у США, что окончательно разорит европейских налогоплательщиков, пишут «Известия».

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