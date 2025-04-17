Странные кости на пляже под Новороссийском напугали местных жителей

Фрагменты обеспокоившего жителей скелета неизвестного животного нашли на пляже в поселке Дюрсо.

Жители забеспокоились после того, как не смогли определить принадлежность костей, и обратились к местным властям.

На место выехал замглавы сельского округа Абрау-Дюрсо Иван Говоров и вызвал спецслужбу для утилизации останков. Оказалось, что к берегу волной прибило кости и шкуру лося, сообщает газета «Жизнь Абрау» в Telegram.

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Мужчина остановился, подошел к зайчонку, чтобы отогнать. Зайчонок убежал вперед метров на 100, но тут на него напал ворон. Яровой пояснил, что этот ворон в последнее время постоянно находился поблизости, выискивая добычу во взрыхленной трактором почве. Птица кинулась на зайчонка и ударила клювом, тот запищал.

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