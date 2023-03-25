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Страх как мотивация: диетолог рассказала, как сделать первый шаг к похудению

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/strah-kak-motivatsiya-dietolog-rasskazala-kak-sdelat-pervyj-shag-k-pohudeniyu
Страх как мотивация: диетолог рассказала, как сделать первый шаг к похудению
Фото happyveganfit, pixabay.com

Весной многие задумываются о необходимости сбросить вес перед пляжным сезоном. Первым шагом к похудению может стать правильная мотивация.

Чтобы похудеть, нужно изменить образ жизни. К этому многие оказываются не готовы. О том, как замотивировать себя, рассказала диетолог, автор книги «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова. По ее мнению, похудеть поможет страх.

«Первое, что надо сделать, — это себя сильно напугать. Простой вопрос: «Какая страшная опасность случится со мной, если я не похудею никогда?». Сам человек должен задать себе этот вопрос. Варианты ответа: бессилие, диабет, инфаркт, смерть. Человек должен понять, какие опасности его поджидают — ментальные, психологические, физические. Что больше всего пугает, тот ответ первым в голову и придет», — сказала Богданова.

Диетолог отметила, что, осознав последствия своего бездействия, человек испытывает озарение. Он понимает, что необходимо взять ответственность за свою жизнь и здоровье на себя.

«В этот момент человек мысленно наступит на дно и оттолкнется от него. Это работает», — цитирует диетолога радио Sputnik.

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