Стоявшая на парковке легковушка сгорела дотла в Анапе из-за короткого замыкания

Инцидент произошел поздним вечером 1 апреля возле многоэтажки на улице Ленина, 192.

По словам очевидцев, владелец легковушки заметил, что под капотом произошло короткое замыкание и пошел за ключами от машины, но не успел ничего предпринять. Пламя быстро разгорелось. Огонь угрожал перекинуться на соседние автомобили.

Пожарные приехали на место оперативно. Им удалось за несколько минут потушить пламя. Никто не пострадал. Однако машина выгорела дотла — остался лишь каркас на колесах.

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