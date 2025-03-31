Фура сгорела на стоянке возле дороги в Динском районе

Кабина большегруза загорелась вечером 30 марта на улице Красной в станице Динской. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 20:12. Пожарные прибыли на место происшествия в 20:14 и установили, что загорелся грузовик. Площадь возгорания составила 10 кв. м.

Пожар быстро локализовали, не допустив распространения огня. Пламя удалось полностью потушить за 10 минут после прибытия пожарных, однако кабина сильно пострадала. Огонь не успел перекинуться на соседние машины.

При пожаре никто не пострадал. К ликвидации привлекли 10 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: огромный столб черного дыма от горящего мусора встревожил жителей Сочи. Информация о возгорании на улице Веселой в Адлерском районе города-курорта поступила 29 марта в 14:06. Прибывшие на место происшествия подразделения установили, что загорелся мусор на площади 50 кв. м.

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