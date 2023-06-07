Стоящую на кондиционере на уровне 9 этажа девушку заметили в Новороссийске

Инцидент произошел утром 7 июня в одной из многоэтажек на Мысхакском шоссе. Фотографию с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На фотографии видна девушка в шортах и майке, стоящая на наружном блоке кондиционера лицом к окну. Очевидцы сообщили, что это 9 этаж, и девушка находится в таком положении не меньше часа.

Позже в соцсетях сообщили, что на место прибыли сотрудники МЧС и урегулировали ситуацию. Никто не пострадал. Информация о происшествии уточняется.

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