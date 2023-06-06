Сидел верхом на кондиционере и бросал бутылки: разбившего стекло в иномарке дебошира задержали в Анапе

Инцидент произошел 6 июня в одном из многоэтажных домов на улице Стаханова.

По словам очевидцев в соцсетях, мужчина залез на кондиционер в районе 5-го этажа, бросил бутылку из окна на припаркованный автомобиль марки Porsche. В результате бутылка повредила крышу иномарки, а нарушитель уселся на кондиционер.

Очевидцы уговаривали парня вернуться в квартиру. Тот согласился только после того, как ему пообещали принести сигареты.

«В полицию обратились очевидцы с сообщением о том, что в окне 5 этажа многоквартирного дома на улице Стаханова находится мужчина и пытается спуститься вниз. Граждане пояснили, что молодой человек выронил из рук предмет, который повредил припаркованный автомобиль. Прибывший участковый уполномоченный полиции доставил 20-летнего местного жителя в отдел. В настоящее время проводится проверка», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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