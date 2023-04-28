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Разбил стекло ножом: в Краснодаре пьяный мужчина пытался влезть в квартиру через балкон на 11 этаже

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/razbil-steklo-nozhom-v-krasnodare-pyanyj-muzhchina-pytalsya-vlezt-v-kvartiru-cherez-balkon-na-11-etazhe
Разбил стекло ножом: в Краснодаре пьяный мужчина пытался влезть в квартиру через балкон на 11 этаже
Фото t.me/krasnodarkray1

Инцидент произошел 28 апреля около 16:30 в многоэтажном доме ЖК «Москва» на улице Российской.

Видеозапись выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видно, как мужчина в камуфляже, сидя на ограждении общего балкона, разбивает стекло на балконе квартиры. Очевидцы сообщили, что он пытался попасть в квартиру своей жены на 11 этаже. Также, по словам свидетелей, мужчина находился в состоянии опьянения.

Нарушителя задержала полиция. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

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