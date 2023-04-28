Разбил стекло ножом: в Краснодаре пьяный мужчина пытался влезть в квартиру через балкон на 11 этаже

Инцидент произошел 28 апреля около 16:30 в многоэтажном доме ЖК «Москва» на улице Российской.

Видеозапись выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видно, как мужчина в камуфляже, сидя на ограждении общего балкона, разбивает стекло на балконе квартиры. Очевидцы сообщили, что он пытался попасть в квартиру своей жены на 11 этаже. Также, по словам свидетелей, мужчина находился в состоянии опьянения.

Нарушителя задержала полиция. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

Читайте также: дебошир с топором разбил соседям дверь в многоэтажке Краснодара.