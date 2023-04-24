Попросили выключить музыку: дебошир с топором разбил соседям дверь в многоэтажке Краснодара
Инцидент произошел 22 апреля в многоэтажке на улице Сормовской, 208 в Комсомольском микрорайоне.
По предварительным данным, между соседями возник конфликт из-за того, гражданин ночью громко слушал музыку. Соседи сделали ему замечание, а утром — повторили. После этого мужчина взял топор и повредил им входную дверь в квартире соседей. Злоумышленник угрожал расправой, убийством и громко ругался. По словам очевидцев, хулиган хвастался тем, что у него есть «связи». Соседи позвонили в полицию.
Правоохранители прибыли на место и установили, что порядок нарушал 30 летний местный житель, который въехал в квартиру недавно. Полицейские осмотрели квартиру подозреваемого и нашли топор. Оружие приобщили к материалам проверки. По ее результатам будет принято законное процессуальное решение.
Также дадут оценку угрозам, которые в адрес соседей высказывал мужчина. Также определят размер материального ущерба, который нанес злоумышленник, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.
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