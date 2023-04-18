Неадекватный мужчина разгуливал с пневматической винтовкой по улице в Краснодаре

Инцидент произошел 18 апреля около магазина на улице 1 Мая, 318. Мужчина спрашивал у прохожих, в кого бы ему пострелять.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, мужчина с ружьем, которое лежит в чехле, ходил по улице и вел себя агрессивно. Он спрашивал прохожих, в кого бы ему пострелять. Местные жители обратились в полицию.

Сотрудники полиции задержали гражданина. Им оказался 34-летний мужчина, при себе у него была пневматическая винтовка, которая находилась в чехле.

«У мужчины были внешние признаки сильного алкогольного опьянения, он находился в неадекватном состоянии. В настоящее время с ним работают сотрудники полиции. На место прибыла бригада скорой помощи. Никто от действий гражданина не пострадал, выстрелов он не производил. Винтовку у гражданина изъяли», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

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