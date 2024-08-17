Стоянку и остановку транспорта запретят на улице Калинина в Краснодаре

Изменения в организации дорожного движения внесут с 9 сентября.

Они коснутся четной стороны улицы Калинина от Академика Трубилина до Каляева. На этом отрезке дороги установят соответствующие дорожные знаки.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что ограничения вводят для обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме того, изменения необходимы для исключения стоянки транспорта на проезжей части, поскольку это может создавать помехи другим участникам движения, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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