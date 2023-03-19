Стоматолог рассказала, от чего могут желтеть зубы

Что делать, если эмаль пожелтела и потемнела, и какие факторы влияют на цвет зубов, рассказала врач стоматолог-терапевт высшей категории, член Общества по изучению цвета в стоматологии Наталья Кадькалова.

По ее словам, некоторые продукты действительно могут влиять на цвет эмали, например, красное вино, черника и черная смородина.

«У малины не такой яркий пигмент, но после отбеливания зубов ее тоже есть нельзя. Особенно сильно красят чернила каракатицы. Лимон, наоборот, может отбеливать зубы, но, если у вас кариес, этот фрукт может вызывать неприятные ощущения. Что касается чая, я не знаю, сколько надо выпить чашек, чтобы он изменил цвет зубов. Для кофе или кока-колы есть лайфхак — можно пить через соломинку, тогда зубы страдать не будут», — рассказала Наталья Кадькалова.

Чтобы снизить влияние красителей, после каждого приема пищи следует полоскать рот, продолжила стоматолог. При этом, как отмечает специалист, цвет зубов может измениться не только из-за пищи.

«Потемнение зубов может вызвать прием некоторых антибиотиков и бесконтрольный прием любых препаратов, в том числе БАД. Также определенные заболевания желудочно-кишечного тракта могут вызывать особый налет на зубах. Причиной изменения цвета может быть увеличение концентрации фтора в воде. Если повышается уровень фтора в организме, это может проявляться в виде коричневых пятен на зубах», — предупредила Кадькалова.

Стоматолог рассказала, что вернуть прежний цвет при изменениях из-за красящих веществ можно с помощью гигиены, чистки и отбеливания.

«Если изменения происходят из-за внутренних патологий, надо сначала обратиться к врачу и наладить работу организма. Дальше можно сделать микроабразию, когда специальным средством как бы сцарапывают поверхность эмали, либо это могут быть виниры или пломбы для восстановления зубов», — цитирует Наталью Кадькалову радио Sputnik.

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